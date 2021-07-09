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На обогатительной фабрике ИнГОКа внедряют систему компьютерного зрения VisiоFroth

09.07.21 20:06
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Группа Метинвест внедряет на обогатительной фабрике Ингулецкого ГОКа систему компьютерного зрения VisiоFroth, которая позволит повысить производительность и увеличить объемы производства железорудного концентрата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, данная цифровая технология впервые применяется на предприятиях Метинвеста. Один из этапов производства железорудного концентрата включает обогащение железной руды, которое происходит на участке флотации обогатительной фабрики Ингулецкого ГОКа. Измельченную руду обрабатывают во флотационных машинах, продувая воздух через пульпу (смесь руды и жидкости) в присутствии реагентов. Частички железа остаются в камере флотационной машины, а пустая порода собирается в пене.

Система VisioFroth состоит из восьми видеокамер для съемки процесса пенообразования на четырех производственных линиях участка флотации. Камеры непрерывно записывают и передают на компьютер изображение, а специально обученная система визуального анализа в режиме реального времени определяет основные параметры пены: скорость, размер, цвет пузырьков и другие. На основании этих данных самообучающаяся экспертная система автоматически регулирует расход реагентов и воздуха, чтобы увеличить выход готового концентрата.

В сообщении подчеркивается, что системы компьютерного зрения – один из ключевых инструментов цифровизации предприятий, который позволяет постоянно контролировать технологический процесс на разных его этапах и оперативно предоставлять информацию для принятия решений человеком либо автоматической системой управления, что позволяет выйти на новый уровень эффективности.

"Сегодня технологи ИнГОКа реактивно управляют процессом, отслеживая анализы проб концентрата, которые поступают через три часа после отбора проб. Внедрение системы VisioFroth позволит перейти к проактивному управлению процессом в режиме реального времени, не дожидаясь результатов химанализа. В результате рассчитываем стабилизировать процесс и уже в 2022 году увеличить выход товарного концентрата. Система будет своеобразным «круиз-контролем» производства, однако в случае возникновения внештатных ситуаций у технологов всегда будет возможность переключиться в режим ручного управления и применить свой опыт для их разрешения", - прокомментировал генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

Компания Metso Outotec за последние 20 лет внедрила такую систему на обогатительных фабриках по всему миру. В ее послужном списке такие компании, как BHP, Rio Tinto, Vale и многие другие. Однако сотрудничество группы Метинвест и Metso Outotec отличается от других: вместо стандартной процедуры покупки оборудования компании вместе искали решение, позволяющее повысить производительность Ингулецкого ГОКа, отмечается в сообщении.

Кроме системы компьютерного зрения, в этом году на Ингулецком ГОКе планируется запустить пилотный проект "Цифровой карьер", а на Ингулецком и Северном ГОКах – проект по автоматизации секций обогащения.

МинПром

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