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Украина должна сохранить статус страны-транзитера газа и после запуска Севпотока-2

09.07.21 17:54 , uaprom.info
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Германия заинтересована в сохранении за Украиной роли транзитера газа безотносительно к запуску трубопровода "Северный поток-2", заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Для нас центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска «Северного потока-2», - заверил представитель правительства.

Он выразил надежду, что обе стороны - Россия и Украина - будут придерживаться действующего транзитного договора, а по завершении срока его действия - продолжат дальше.

По словам Ш.Зайберта, канцлер Ангела Меркель "наверное, обсудит эту тему с украинским президентом".
 
В то же время пресс-секретарь подтвердил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу строительства газопровода "Северный поток-2", по которому взгляды сторон не совпадают.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что планирует 12 июля во время встречи с Ангелой Меркель обсудить вопросы энергетической безопасности и "Северного потока-2".

МинПром

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