Украина должна сохранить статус страны-транзитера газа и после запуска Севпотока-2 Германия заинтересована в сохранении за Украиной роли транзитера газа безотносительно к запуску трубопровода "Северный поток-2", заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.



"Для нас центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска «Северного потока-2», - заверил представитель правительства.



Он выразил надежду, что обе стороны - Россия и Украина - будут придерживаться действующего транзитного договора, а по завершении срока его действия - продолжат дальше.



По словам Ш.Зайберта, канцлер Ангела Меркель "наверное, обсудит эту тему с украинским президентом".



В то же время пресс-секретарь подтвердил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу строительства газопровода "Северный поток-2", по которому взгляды сторон не совпадают.



Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что планирует 12 июля во время встречи с Ангелой Меркель обсудить вопросы энергетической безопасности и "Северного потока-2".



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