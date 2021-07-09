Инвестирование в приоритетные отрасли даст дополнительный рост экономики на 1-2% Инвестиции в сумме 1 млрд долл. в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2%, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на встрече с региональным вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Анной Бъерде.



"На основе моделирования развития экономики Украины мы определили отрасли – точки роста для экономики. Речь идет об отраслях легкой промышленности, сельского хозяйства, развития науки, здравоохранения, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сферы", – цитирует А.Любченко пресс-служба министерства в релизе на сайте в пятницу.



Как отметило министерство, в ВБ отметили потенциал отраслей, определенных правительством приоритетными.



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