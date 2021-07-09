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Инвестирование в приоритетные отрасли даст дополнительный рост экономики на 1-2%
09.07.21 17:14 , Интерфакс Украина
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Инвестиции в сумме 1 млрд долл. в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2%, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на встрече с региональным вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Анной Бъерде.
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