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Украина теряет не менее трети своего ВВП из-за коррупции – Блинкен

09.07.21 16:53 , dozor.ua
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина теряет не менее трети своего ВВП из-за коррупции, сообщает dozor.ua.

"Это переплата за энергетику, это не полное обслуживание украинских больниц и школ, а также взятки", – сказал Э.Блинкен.

Он подчеркнул основные направления для Украины в вопросе преодоления коррупции, среди которых прозрачный отбор в НАБУ и САБ на основе заслуг кандидатов и пресечение коррупции в высших эшелонах власти.

Ярким примером борьбы с коррупцией Э.Блинкен отметил сотрудничество USAID с украинским Министерством цифровой трансформации, а также диджитализацию более 30 государственных услуг.

МинПром

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