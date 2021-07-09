Украина теряет не менее трети своего ВВП из-за коррупции – Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина теряет не менее трети своего ВВП из-за коррупции, сообщает dozor.ua.



"Это переплата за энергетику, это не полное обслуживание украинских больниц и школ, а также взятки", – сказал Э.Блинкен.



Он подчеркнул основные направления для Украины в вопросе преодоления коррупции, среди которых прозрачный отбор в НАБУ и САБ на основе заслуг кандидатов и пресечение коррупции в высших эшелонах власти.



Ярким примером борьбы с коррупцией Э.Блинкен отметил сотрудничество USAID с украинским Министерством цифровой трансформации, а также диджитализацию более 30 государственных услуг.



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