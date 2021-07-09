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За полгода порт Пивденный обработал 14,536 млн тонн руды

09.07.21 16:25 , Бизнес Цензор
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В первом полугодии 2021 года перевалка морского порта "Пивденный" (ранее – Южный) составила 24,7 млн тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба порта в Facebook.

Отмечается, что перевалка экспортных грузов порту составила 19,31 млн тонн, импортных – 3,1 млн тонн, каботажных – 44 тыс. тонн.

При этом за полгода "Пивденный" обработал 2,256 млн тонн транзитных грузов.

За отчетный период было обработано 20,86 млн тонн навалочных грузов, наливных – 2,43 млн тонн, генеральных – 1,415 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 1,29 млн тонн (102 749 TEU.)

Больше всего за полгода портовые операторы порта обработали руды – 14,536 млн тонн, зерна – 3,267 млн тонн и угля – 1,417 млн тонн.

Напомним, за первое полугодие 2020 года порт "Пивденный" перевалил 31,23 млн тонн грузов.

Как сообщалось, МТП "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,665 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

МинПром

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