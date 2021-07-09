Повышение ренты на руду оставит металлургов без инвестиций — АМКР Намерения правительства повысить ренту на руду, предусмотренные в проекте №5600, приведут к падению конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко.



Он еще раз напомнил, что украинские предприятия не поставляют руду в Китай, а следовательно, при формировании ренты на украинскую руду из стоимости необходимо исключить транспортные расходы, заложенные на доставку руды в Китай.



"Мы где-то 80% всей руды, которую добываем сами потребляем и перерабатываем именно на металл. А конкуренция на металлургической мировой индустрии еще жестче, чем в горной. Понятно, что в Китай мы эту руду не довозим, мы ее в основном поставляем в европейские страны. Но мы настроены именно на переработку и обеспечение железной рудой именно своего предприятия, своего металлургического сектора. И не хотим уменьшать выпуск металла именно в Украине", - сказал В.Ткаченко.



Он также отметил: благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре металлургические предприятия пока платят больше налогов в бюджет. Однако подчеркнул: такая благоприятная ситуация не будет постоянной, и теперь предприятия имеют возможность инвестировать полученные благодаря этому дополнительные средства в модернизацию собственных предприятий. Иначе они не смогут в дальнейшем конкурировать на мировых рынках.



"Если сравнить первое полугодие прошлого года и в этом году, то именно за счет изменения мировой конъюнктуры, а сейчас она гораздо лучше, мы налогов платим вдвое больше. Если дают нам больше делать, то мы больше платим, это тоже нужно учитывать. Мы не говорим - меняйте ли изменять, это депутаты будут там принимать решения, проголосуют за это. Но эти факторы тоже надо просчитывать, если выпала такая ситуация, которая бывает раз в 10-12 лет, пик цен на нашу продукцию, то дайте возможность нам модернизировать наши предприятия", - отметил Ткаченко.



Также из-за повышения ренты на руду компания "АрселорМиттал" Кривой Рог теряет возможность получить средства от материнской структуры, ведь не может доказать, что Украина является перспективной страной для инвестиций.



"В Кривом Роге, 50% или 60% оборудования модернизировали. Но у нас существует внутренняя конкуренция - какая страна больше с конгломерата "Арселор Миттал" убедит компанию, что именно у нас самые лучшие возможности для развития и для инвестирования, и получит средства. Поэтому нужно это все учитывать. Ведь иначе будут меньше у нас возможности делать модернизацию. А здесь уже говорится одновременно и о ренте, и об экологических налогах", - пояснил В.Ткаченко.



Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, что предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.



Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны идут последние инвесторы.



В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.



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