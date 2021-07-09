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Поддержанный экокомитетом ВР законопроект №4167 не отвечает ожиданиям бизнеса – Магера

09.07.21 15:22
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Большинством голосов депутатов от фракции "Слуга народа" законопроект №4167 о промышленном загрязнении был поддержан парламентским комитетом по экологии и недропользованию практически в неизменном виде, сообщил народный депутат Сергей Магера.

"Ситуация очень похожа на предыдущие два раза, когда комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, и оба раза голосование в зале было провальным", - сказал он.

"Когда парламент отправляет з/п на доработку, логично, что от авторов документа ожидают внесения качественных изменений. К сожалению, таковых в законопроекте №4167 я не увидел. Создается впечатление, что профильный Комитет и авторы з/п хотят взять парламент измором, отправляя на голосование один и тот же текст с незначительными отличиями в формулировках", - добавил С.Магера.

Он подчеркнул, что тексте законопроекта по-прежнему нет ни слова об участии государства в стимулировании промышленных преобразований, не определены источники финансирования экомодернизации. Предложение создать в бюджете спецфонд, из которого целевым образом будут финансироваться экологические проекты в промышленности, игнорируется.

"Зачем, скажите, авторы цитируют европейские регламенты, если философия документа совсем неевропейская? В ЕС господдержка является драйвером декарбонизации, до 2021 года в проекты бизнеса из бюджетных фондов было инвестировано более чем 450 млрд евро. В последней редакции з/п №4167 вы не найдете ни слова о том, что наше государство будет помогать промышленникам", - отмечает политик.

С.Магера также обратил внимание на то, что согласно выводам ГНЭУ, данный законопроект не является адаптацией Директивы ЕС № 2010/75/, на которую ссылаются авторы документа: "По сути отдельные части европейского законодательства просто скопированы из Директивы, без согласования с украинским законодательством. Отсюда полная неразбериха, как, например, с вопросом внедрения наилучших доступных технологий и методов управления".

"Надеюсь, что парламент даст достойную оценку последней редакции з/п №4167 и в очередной раз отклонит этот вредный для украинской промышленности документ. В этой законодательной игре в "пинг-понг" мы теряем главное – время, которого вскоре может не хватить, чтобы поддержать конкурентные позиции украинской промышленности на мировых рынках", - подчеркнул он.

МинПром

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