Аргументы авторов законопроекта №5600 построены на подмене понятий – Шпенов В риторике парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева вокруг законопроекта №5600 присутствует подмена понятий. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Давайте, например, посмотрим, как выполняется государственный бюджет. Согласно данным правительства, за первые пять месяцев 2021 года план бюджетных поступлений был перевыполнен на 4,7%. Это означает, что несмотря на тяжелые последствия карантинных ограничений, продолжающийся в экономике кризис и отсутствие адекватной помощи со стороны государства, честный бизнес продолжает работать и платить налоги", - сказал нардеп.



Д.Шпенов выразил уверенность, что потери налоговых поступлений происходят в теневом секторе. "Значит нужно выводить деньги оттуда. Но если власть хочет это сделать лишь поднятием налогов, то это смешно и грустно одновременно. Смешно, потому что теневой бизнес, как не платил, так и не будет платить налоги, тем более по повышенным ставкам. Грустно, потому что вместо теневиков эти самые налоги в итоге заплатить легальный бизнес", - уверен он.



"Пытаясь бороться с "ветряными мельницами", власть не замечает главного – сегодня бизнесу нужен не кнут, а рука помощи от государства. За последние 15 месяцев предприниматели понесли убытков на сумму почти 400 млрд грн. Поэтому повышение налогов для большей части бизнеса прозвучит как приговор, во избежание которого некоторые предприятия попросту уйдут в тень", - считает нардеп.



"Продвигая законопроект №5600, Гетманцев и его единомышленники борются за привлечение в бюджет дополнительных 50 млрд грн в год. Как человек, хорошо знающий, чем живет сегодня бизнес и в каких условиях он работает, могу сказать, что получить эти деньги государство сможет лишь единоразово. Причем цена будет неподъемной для экономики. Начинающую подавать признаки жизни экономику, авторы з/п загонят обратно в рецессию. И это логично, ведь повышение налогов никогда не стимулирует экономический рост", - акцентировал политик.



"Вот мы и пришли к логическому противоречию: в условиях рецессии ожидать роста налоговых поступлений не стоит. Напротив, уже через год после вступления данного документа в силу, бюджет начнет терять доходы из-за снижающейся экономической активности. Уверен, что на голосование парламента необходимо вынести альтернативный з/п №5600-3. В нем есть разумный компромисс между потребностями государства и возможностями бизнеса", - уверен Д.Шпенов.



МинПром



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