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Газпром разместил еврооблигации на 1 млрд долл.

09.07.21 15:33 , fixygen
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"Газпром" разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд долл. под 3,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах и подтвердили банки-организаторы выпуска.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,875%, затем он был снижен до 3,65-3,7%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,5-3,6%.

Спрос на долговые бумаги компании в ходе сбора заявок превышал $2,8 млрд.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JP Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.

"В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов. Размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%)", - сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Выпуск размещен по финальной доходности 3,50% или 220 базисных пунктов к мид-свопам, без дополнительной премии за новое размещение", - отметил он.

Этой сделкой "Газпром" смог подтвердить низкий уровень цены собственных заимствований в формате еврооблигаций и установить новую ликвидную точку на вторичной кривой своих еврооблигаций в долларах США, сказал банкир.

Это четвертый выход "Газпрома" на международный долговой рынок с начала года. В январе компания разместила 8-летние евробонды на $2 млрд, в феврале - 6-летние евробонды на 1 млрд евро, в июне - 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков.

В январской сделке спрос на долларовые еврооблигации "Газпрома" в ходе сбора заявок превышал 4 млрд долл. Долговые бумаги были размещены по ставке 2,95%.

МинПром

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