Законопроект №5600 лишил украинскую промышленность 1 млрд долл инвестиций – Магомедов Пытаясь регулировать экономику и привлечь в бюджет дополнительные средства, власть ведет себя как слон в посудной лавке, считает народный депутат Муса Магомедов.



"А все потому, что экономика развивается по своим законам. Каждое решение или даже проект решения власти оказывает влияние на планы бизнеса. От принятых в итоге решений зависит, будут вложены инвестиции в конкретные проекты или предприниматели решат повременить. Яркой иллюстрацией данной причинно-следственной связи стала история с продвижением властью законопроекта №5600, который значительно поднимает налоги во всей экономике", - сказал он.



М.Магомедов обратил внимание на заявление руководства металлургического гиганта "Арселор Миталл" о сворачивании в Украине инвестиционной программы объемом 1 млрд долл. Причина такого решения – предстоящее повышение налоговых ставок, заложенное в з/п №5600. Оно создает дополнительную финансовую нагрузку, противоречащую инвестиционному плану и долгосрочной стратегии компании. "Когда украинская экономика в одно мгновение теряет более 27 млрд грн инвестиций, нелепо слышать от авторов документа об их желании привлечь в бюджет дополнительно 50 млрд грн в год", - отметил он.



Нардеп напомнил, что в прошлом году в Украине был зафиксирован наибольший отток инвестиций за последние 20 лет — минус 900 млн долл. В случае принятия з/п №5600, история может повториться по итогам 2021 года, но уже в значительно больших масштабах, предостерегает он: "Уверен, что вслед за заявлением "Арселор Миталл" последуют аналогичные заявления других крупных компаний, как украинских, так и иностранных. Не так давно свое глубокое разочарование данным законопроектом высказали Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата".



"Можно приставить к каждому инвестору по десять инвестиционных нянь, можно создать десятки координационных и консультативных советов по инвестициям, можно открывать новые офисы поддержки реформ и т.п. Но вся эта помощь бизнесу будет перечеркнута в один момент – момент принятия законопроекта №5600. Он символизирует собой глубокую пропасть между тем, что говорит и что реально делает украинская власть", - считает политик.



"Впрочем, конструктивный диалог власти с бизнесом о необходимости наполнения бюджета и ликвидации схем уклонения от уплаты налогов возможен. Хорошей площадкой для этого, на мой взгляд, может послужить альтернативный з/п №5600-3, над которым работал я и мои коллеги. В нем заложены основы разумного компромисса, которого сегодня так не хватает", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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