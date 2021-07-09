Цены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверх Цены на газ на спотовом рынке Европы после кратковременного падения ниже 400 долл. за тысячу кубометров, вернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает профильное издание Angi.



Так, стоимость газа с поставкой в 9 июля на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 417 долл. за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт "на день вперед" дешевел, опустившись в 7 июля до примерно 399 долл. за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до 466 долл. за тысячу кубометров.



Как сообщалось, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).



Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.



Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в 450 долл. за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. "Ямал-Европа" остановился 6 июля, с 13 июля остановится "Северный поток".



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