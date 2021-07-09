Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверх

09.07.21 13:17 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Цены на газ на спотовом рынке Европы после кратковременного падения ниже 400 долл. за тысячу кубометров, вернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает профильное издание Angi.

Так, стоимость газа с поставкой в 9 июля на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 417 долл. за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт "на день вперед" дешевел, опустившись в 7 июля до примерно 399 долл. за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до 466 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщалось, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.

Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в 450 долл. за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. "Ямал-Европа" остановился 6 июля, с 13 июля остановится "Северный поток".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:27
Законопроект №5600 лишил украинскую промышленность 1 млрд долл инвестиций – Магомедов
14:17
Северодонецкий Азот нарастил выпуск удобрений на 61%
13:56
Украина за полгода снизила экспорт электроэнергии на 34%
13:41
Государство сделало оборонных заказов почти на 15 млрд грн
12:59
Китай наращивает выпуск рафинированного цинка
12:48
ИнГОК применил новую технологию пылеподавления
12:37
МВФ распределил 650 млрд долл. на восстановление после мирового финансового кризиса
12:15
Две трети энергоблоков ТЭС Украины отключены от энергосистемы
11:53
Американская Steel Dynamics планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
11:51
В первом полугодии украинцы продали на 1,25 млрд долл больше , чем купили
11:35
Блокирование работы рудника Сухая Балка напоминает рейдерство
11:17
Fortescue Metals заявила о выпуске зеленой железной руды
10:58
Эксперты прогнозируют корректировку цен на железную руду до 180 долл. за тонну
10:35
Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике
10:15
Локдаун обвалил выплавку стали в Индии
09:30
Власти Китая продали первые партии металлов из госрезерва
09:06
Китай может стать нетто-импортером нержавейки
08:57
Правительство определило основные точки роста экономики
08:04
Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ в энергосекторе
08.07.21
17:57
Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!