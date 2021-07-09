Китай наращивает выпуск рафинированного цинка Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в июне в стране было произведено 508 тыс. т рафинированного цинка. Это на 2,7% превышает показатель мая и на 9,2% - уровень мая 2020 г.



Всего за 5 месяцев объем производства цинка в Китае составил 3,01 млн. т, что на 4,5% больше, чем в январе-мае прошлого года.



Как отмечает SMM, июньский объем выпуска был выше ожидаемого. Ограничения на поставки электроэнергии промышленным предприятиям в провинции Юньнань были отменены 10 июня благодаря восстановлению мощностей ГЭС после начала дождливого сезона. Кроме того, быстрее, чем ранее планировалось, происходило наращивание выпуска на новых предприятиях в провинции Шэньси.



По прогнозу SMM, в июле производство цинка в Китае продолжит рост и достигнет 534 тыс. т. Но в августе выпуск немного снизится из-за остановки некоторых предприятий на плановые ремонты.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



