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Китай наращивает выпуск рафинированного цинка

09.07.21 12:59 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в июне в стране было произведено 508 тыс. т рафинированного цинка. Это на 2,7% превышает показатель мая и на 9,2% - уровень мая 2020 г.

Всего за 5 месяцев объем производства цинка в Китае составил 3,01 млн. т, что на 4,5% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Как отмечает SMM, июньский объем выпуска был выше ожидаемого. Ограничения на поставки электроэнергии промышленным предприятиям в провинции Юньнань были отменены 10 июня благодаря восстановлению мощностей ГЭС после начала дождливого сезона. Кроме того, быстрее, чем ранее планировалось, происходило наращивание выпуска на новых предприятиях в провинции Шэньси.

По прогнозу SMM, в июле производство цинка в Китае продолжит рост и достигнет 534 тыс. т. Но в августе выпуск немного снизится из-за остановки некоторых предприятий на плановые ремонты.

МинПром

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