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ИнГОК применил новую технологию пылеподавления

09.07.21 12:48
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В рамках комплексной экологической программы на Ингулецком ГОКе продолжают работы по снижению пыления на промышленных площадках. Для закрепления пылящих поверхностей в карьере и на хвостохранилище проведены эксперименты по применению гуматового торфяного экстракта, сообщает Первый Криворожский.

Природный реагент использовали для связывания газообразных веществ в горных работах для внутренней и внешней гидрозабойки, закрепления сухих карт хвостохранилища. По словам экологов, экстракт устойчив к внешним воздействиям - не сдувается ветром и не смывается дождем. Корка отлично пропускает влагу и после высыхания восстанавливает свои свойства. Такая защита на поверхности обработанных участков способна держаться максимально долго. Кроме того, минерал безопасен для окружающей среды и здоровья человека.

Параллельно на хвостохранилище намывают сухие карты, высеивают рожь. В прошлом году впервые засеяли злаковыми 6,5 га сухих поверхностей. Для хорошей всхожести применяют удобрение. Мощная корневая система злакового растения надежно скрепляет пески и снижает пылевую нагрузку на окружающую среду.

"Ингулецкий ГОК комплексно подходит к решению экологических вопросов. Кроме полимеров и минералов, применяем горнотехническую рекультивацию. Предприятие соблюдает график полива дорог, озеленяет микрорайон Ингулец, промплощадку комбината, высаживает деревья и кустарники в поселке Вольный", - отметил начальник отдела охраны окружающей среды Ингулецкого ГОКа Евгений Бохонский.

Напомним, в 2020 году компания Метинвест направила более 2,6 млрд грн на реализацию комплексной экологической программы Ингулецкого комбината. Благодаря мероприятиям удалось снизить выбросы в атмосферу по сравнению с 2019 годом на 5,8%.

МинПром

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