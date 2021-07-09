МВФ распределил 650 млрд долл. на восстановление после мирового финансового кризиса Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере 650 млрд долл. Об этом говорится в сообщении МВФ, передает Интерфакс-Украина.



"Я представлю предложение о новом распределении SDR Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение SDR будет завершено до конца августа", – отметила К.Георгиева.



Она отметила, что целью является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии.



"Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", – отметила директор-рапорядитель.



По ее словам, в 2009 году распределение SDR внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса.



"Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам", – указала Георгиева.



Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих требуется поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего числа голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.



Как сообщалось, МВФ планирует дополнительную эмиссию SDR на 650 млрд долл. для поддержки восстановления мировой экономики.



По словам главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, новое распределение Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ) принесет Украине 2,73 млрд долл., что улучшит показатель достаточности международных резервов страны с 91% до 98%.



Тем временем в МВФ отмечали прогресс в переговорах с властями Украины в рамках действующей программы stand-by, констатируя, что этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра, а значит – и для выделения второго транша.



Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.



МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.



После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.



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