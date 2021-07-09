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Две трети энергоблоков ТЭС Украины отключены от энергосистемы

09.07.21 12:15 , РБК Украина
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Две трети энергоблоков тепловых электростанций по состоянию на утро пятницы, 9 июля, отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

По состоянию на 9:30 пятницы, 9 июля, в работе находилось всего 26 из 78 энергоблоков тепловых электростанций, которые несли нагрузку 4400 МВт.

Из 23 энергоблоков государственной компании "Центрэнерго" к сети подключены только 3 – по одному блоку на каждой из ТЭС – Трипольской, Углегорской и Змиевской.

Полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго" из-за дефолта, то есть неспособности оплатить доступ к сетям.

Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива.

По состоянию на утро 9 июля, не подключены к энергосистеме 5 из 15 блоков атомных электростанций. По одному блоку отключено на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской станции, два блока не работают на Запорожской АЭС.

Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже фактической себестоимости. За 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час, что более чем на 10% ниже себестоимости АЭС (1 грн/кВт.час) и в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час).

"Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 долл./т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", - пояснили в компании "Донбассэнерго".

Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Как сообщалось, по итогам 2020 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.

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