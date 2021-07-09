Блокирование работы рудника Сухая Балка напоминает рейдерство Действия силовиков по блокированию деятельности рудника "Сухая Балка" напоминают рейдерское давление на предприятие.



Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление директора Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрея Семидидько.



"Надуманное уголовное производство, постоянное блокирование работы предприятия безосновательными обысками и грубые нарушения закона - классическая схема давления рейдеров или шантажистов на предприятия, в котором еще и оказались замешаны силовые структуры. Украина давно не видела таких инцидентов, чтобы на предприятие вот так осуществляли силовые налеты, ставили под угрозу срыва работу многотысячных коллективов", - заявил эксперт.



Налеты СБУ блокируют работу предприятия и срывают нормальный производственный график - эта ситуация может привести и к срыву работы Днепропетровского металлургического завода, для которого "Сухая Балка" поставляет сырье.



Таким образом, противоправное давление силовиков грозит срывом работы сразу двух взаимозависимых предприятий.



А.Семидидько также добавляет, что происходящее блокирование деятельности компании резко негативно отражается не только на инвестиционном климате в Украине и регионе, но и наносит репутационный урон всей отрасли.



"Действия силовиков на руднике "Сухая Балка" ставят под угрозу выполнение его контрактов, контрактов "Петровки", которая экспортирует свою продукцию в десятки стран мира. В результате из-за действий силовиков, судей и каких-то рейдеров-шантажистов может пострадать репутация всего украинского горно-металлургического комплекса, что категорически недопустимо в нынешней экономической ситуации для одной из ключевых экспортных отраслей", - добавил эксперт.



Напомним, пресс-служба "Сухая Балка" накануне заявила о давлении со стороны силовиков, что "последовательность и характер действий силовых структур в отношении компании наглядно свидетельствуют о том, что верховенство закона в Украине для отдельных правоохранителей и судей - пустой звук. Желание установить контроль над предприятием и "обложить его данью" - для них, к сожалению, превыше любого закона".



Начиная с 11 июня и до вчерашнего дня СБУ уже трижды врывалась на предприятие под предлогом проведения осмотра/обыска шахты "Юбилейная".



Силовики несколько раз подавали ходатайства об обысках разным судьям. Поводом для налетов бойцов СБУ на предприятие стало "нарушение правил охраны труда".



Согласно законодательству (ст. 272 УК Украины) это является проступком, а не преступлением и, соответственно, не предполагает ни силовых захватов ни обысков силами СБУ, поскольку эта категория дел подследственна органам полиции.



МинПром



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