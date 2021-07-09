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Американская Steel Dynamics планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

09.07.21 11:53 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Platts, американская Steel Dynamics планирует достичь углеродной нейтральности на своих сталеплавильных производствах в Северной Америке к 2050 году.

Компания из Форт-Уэйна, штат Индиана, которая производит сталь только с помощью электродуговых печей, также установила промежуточные цели по сокращению выбросов.

Согласно заявлению, 2025 и 2030 годы станут вехами на пути к конечной цели по снижению выбросов углерода.

К 2025 году SDI заявила, что нацелена на снижение совокупной интенсивности выбросов парниковых газов в рамках категорий 1 и 2 на 20% по всей площади своего сталеплавильного завода в ДСП по сравнению с базовым уровнем 2018 года. Затем компания планирует сократить выбросы на 50% к 2030 году.

"Наши выбросы Scope 1 и Scope 2 уже являются одними из самых низких в отрасли, - сказал генеральный директор SDI Марк Миллет. - Мы вступаем на путь углеродной нейтральности с позиции силы, и мы стремимся к постоянному сокращению нашего воздействия на окружающую среду".

SDI заявила, что ее текущие операции по производству стали уже соответствуют целевым показателям интенсивности на 2050 год, разработанным для выполнения Парижского соглашения, основанного на рекомендациях Международного энергетического агентства для сталелитейного сектора.

МинПром

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