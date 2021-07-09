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Fortescue Metals заявила о выпуске зеленой железной руды

09.07.21 11:17 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Mining.com, австралийская Fortescue Metals Group анонсировала 6 июля, что произвела как зеленую железную руду, так и зеленый цемент в ходе испытаний, которые являются частью цели компании стать ведущим игроком на рынке возобновляемых источников энергии, что позволяет ей достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Компания отметила,что ее дочерняя компания Fortescue Future Industries (FFI) успешно произвела высокочистую железную руду с Fe97% из железных руд Fortescue без использования коксующегося угля и при низких температурах.

По мнению Fortescue, эту технологию еще предстоит испытать в масштабе и доказать ее экономическую целесообразность.

Fortescue заявила, что также начала испытания по использованию отходов этого процесса "сырого железа" для производства цемента с меньшим углеродным следом.

Генеральный директор Элизабет Гейнс заявила, что компания быстро превращалась из крупного потребителя ископаемого топлива в ведущего экспортера чистой и возобновляемой энергии.

Fortescue заявила, что по-прежнему привержена достижению своей цели по снижению выбросов углерода к 2030 году.

МинПром

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