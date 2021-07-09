Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Эксперты прогнозируют корректировку цен на железную руду до 180 долл. за тонну

09.07.21 10:58 , МеталлТорг ру
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Platts, цены на железную руду скорректируются до 180 долл. за тонну, по словам главного управляющего редактора Пола Бартоломью.

"Цены на китайскую сталь растут, кажется, что на внутреннем рынке наблюдается активность, учитывая, что Азия и остальной мир отстают от Китая; мы можем увидеть небольшой рост, но мы определенно ожидаем, что цены на железную руду составят около 180 долл. за тонну", - сказал он.

Относительно китайского рынка П.Бартоломью отметил: "Китайский рынок продолжает сбивать с толку, потому что мы ожидали гораздо более слабого третьего квартала, и мы прогнозировали снижение цен на сталь и железную руду, а некоторые макроэкономические данные были довольно неоднозначными".

Тем не менее, по его мнению, спрос на рынке по-прежнему достаточно высок; цены на железную руду выросли, и в настоящее время они составляют 222 долл. за тонну, а цены на сталь по-прежнему довольно высоки. Много путаницы в отношении того, куда движется рынок, потому что обычно третий квартал имеет тенденцию быть более мягким. На рынке сохраняется некоторая остаточная бычья тенденция, которая никуда не денется.

По словам эксперта, цены росли так долго и при таком большом росте, что естественно, что у рынка будет небольшая пауза. "Не всегда легко переложить эти растущие расходы на конечных пользователей, потому что они, в свою очередь, должны переложить их на своих клиентов", - резюмировал П.Бартоломью.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:17
Fortescue Metals заявила о выпуске зеленой железной руды
10:35
Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике
10:15
Локдаун обвалил выплавку стали в Индии
09:30
Власти Китая продали первые партии металлов из госрезерва
09:06
Китай может стать нетто-импортером нержавейки
08:57
Правительство определило основные точки роста экономики
08:04
Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ в энергосекторе
08.07.21
17:57
Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды
17:38
Суд разрешил сталелитейному заводу Ilva продолжить работу
17:15
МВФ указал Украине на необходимость трех реформ
16:58
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
16:41
Минэнерго хочет взять на карандаш всех недобросовестных участников энергорынка
16:15
Санкции против Ирана удержат цену на нефть
15:56
POSCO и Rio Tinto подписали меморандум о взаимопонимании по декарбонизации
15:32
Шмыгаль назвал слухами запуск Северного потока-2, но хочет компенсаций за его работу
15:15
Украинцы усиленно скупают европейский автохлам
14:58
91,2% заробитчан в Польше рады, что пережили пандемию за границей
14:38
Saudi Aramco распродаст активы на десятки миллиардов долларов
14:16
Norsk Hydro хочет построить в США завод по переработке алюминиевого лома
13:58
Рудник Ярославского заявил о дестабилизации работы предприятия правоохранителями
07.07.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!