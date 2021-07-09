Эксперты прогнозируют корректировку цен на железную руду до 180 долл. за тонну Как сообщает агентство Platts, цены на железную руду скорректируются до 180 долл. за тонну, по словам главного управляющего редактора Пола Бартоломью.



"Цены на китайскую сталь растут, кажется, что на внутреннем рынке наблюдается активность, учитывая, что Азия и остальной мир отстают от Китая; мы можем увидеть небольшой рост, но мы определенно ожидаем, что цены на железную руду составят около 180 долл. за тонну", - сказал он.



Относительно китайского рынка П.Бартоломью отметил: "Китайский рынок продолжает сбивать с толку, потому что мы ожидали гораздо более слабого третьего квартала, и мы прогнозировали снижение цен на сталь и железную руду, а некоторые макроэкономические данные были довольно неоднозначными".



Тем не менее, по его мнению, спрос на рынке по-прежнему достаточно высок; цены на железную руду выросли, и в настоящее время они составляют 222 долл. за тонну, а цены на сталь по-прежнему довольно высоки. Много путаницы в отношении того, куда движется рынок, потому что обычно третий квартал имеет тенденцию быть более мягким. На рынке сохраняется некоторая остаточная бычья тенденция, которая никуда не денется.



По словам эксперта, цены росли так долго и при таком большом росте, что естественно, что у рынка будет небольшая пауза. "Не всегда легко переложить эти растущие расходы на конечных пользователей, потому что они, в свою очередь, должны переложить их на своих клиентов", - резюмировал П.Бартоломью.



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