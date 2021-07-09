Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Локдаун обвалил выплавку стали в Индии

09.07.21 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным Joint Plant Committee (JPC), подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в первом квартале 2021/2022 финансового года (апрель-июнь) объем производства стали в стране составил 27,72 млн. т. 

Это на 60,6% больше, чем в тот же период годичной давности, когда из-за локдауна в стране простаивало более 65% мощностей по выплавке стали, но на 7,2% уступает показателю января-марта и на 0,6% меньше, чем в апреле-июне 2019 г.

Специалисты называют причиной этого спада обострение эпидемиологической ситуации весной текущего года. Тогда упал спрос на стальную продукцию, а меткомбинатам пришлось сократить выплавку стали, чтобы отправлять сэкономленный кислород в больницы.

Как отмечает JPC, это больше затронуло государственные металлургические компании, которые произвели в апреле-июне 5,13 млн. т стали, на 16,3% меньше, чем в предыдущем квартале. Частные компании сократили выпуск на 4,9% до 22,59 млн. т.

Индийский экспорт готовой стальной продукции составил в прошедшем квартале 3,557 млн. т. Это на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно оценкам индийского рейтингового агентства ICRA Ratings, мощности по выплавке стали в стране, достигшие в марте 2019 г. отметки в 142,2 млн. т в год и с тех пор не изменившиеся, прибавят в текущем финансовом году около 8 млн. т и превысят 150 млн. т в год. Кроме того, ряд крупных проектов анонсированы на ближайшие годы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:17
Fortescue Metals заявила о выпуске зеленой железной руды
10:58
Эксперты прогнозируют корректировку цен на железную руду до 180 долл. за тонну
10:35
Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике
09:30
Власти Китая продали первые партии металлов из госрезерва
09:06
Китай может стать нетто-импортером нержавейки
08:57
Правительство определило основные точки роста экономики
08:04
Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ в энергосекторе
08.07.21
17:57
Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды
17:38
Суд разрешил сталелитейному заводу Ilva продолжить работу
17:15
МВФ указал Украине на необходимость трех реформ
16:58
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
16:41
Минэнерго хочет взять на карандаш всех недобросовестных участников энергорынка
16:15
Санкции против Ирана удержат цену на нефть
15:56
POSCO и Rio Tinto подписали меморандум о взаимопонимании по декарбонизации
15:32
Шмыгаль назвал слухами запуск Северного потока-2, но хочет компенсаций за его работу
15:15
Украинцы усиленно скупают европейский автохлам
14:58
91,2% заробитчан в Польше рады, что пережили пандемию за границей
14:38
Saudi Aramco распродаст активы на десятки миллиардов долларов
14:16
Norsk Hydro хочет построить в США завод по переработке алюминиевого лома
13:58
Рудник Ярославского заявил о дестабилизации работы предприятия правоохранителями
07.07.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!