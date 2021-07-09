Власти Китая продали первые партии металлов из госрезерва Китайская Администрация по стратегическим резервам продала с аукциона первые партии алюминия, меди и цинка с целью снижения цен на эти металлы на внутреннем рынке.



По данным Reuters, распродажа вызвала большой интерес. Несколько сотен лотов на 50 тыс. т алюминия, 20 тыс. т меди и 30 тыс. т цинка были проданы через государственную электронную торговую площадку Norinco за считанные минуты. Конкретные покупатели не называются. Но принимать участие в закупках могли только конечные потребители металлов.



Продажи металлов с аукциона осуществлялись по менее высоким ценам, чем на спотовом рынке. Как сообщает Reuters, самые высокие заявки на медь были на 1,6% ниже, чем августовские контракты на Шанхайской фьючерсной бирже. Для алюминия и цинка дисконт составлял около 5%.



Администрация выразила удовлетворение проведенной распродажей и сообщила, что будет и дальше использовать этот механизм регулирования внутреннего рынка.



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