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Китай может стать нетто-импортером нержавейки

09.07.21 09:06 , МеталлСервис
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Согласно прогнозу института планирования и исследований металлургической промышленности КНР, в будущем Китай может стать нетто-импортёром нержавеющей стали. В числе причин - отмена налоговых льгот для экспортёров металлопродукции и ожидаемый рост внутреннего спроса в связи с появлением новых областей применения нержавеющей стали, сообщает China Iron and Steel Association.

"Китай является нетто-экспортёром нержавеющей стали с 2010 года, но ситуация может измениться. Опасения по поводу избыточных производственных мощностей и торговые защитные меры со стороны стран Азии, Европы и Америки затрудняют развитие индустрии нержавеющей стали в КНР. Отраслевые эксперты считают, что Китай может стать нетто-импортёром нержавеющей стали в будущем из-за отмены политики экспортных скидок и стимулирования внутреннего спроса.

В настоящее время темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта. По оценке института, за 2020 год Китай импортировал 1,805 млн. тонн нержавеющей стали - на 61,33% больше в годовом соотношении. Экспорт составил 3,4169 млн. тонн, что ниже уровня 2019 года на 6,95%. С января по май текущего года импорт нержавеющей стали в КНР вырос на 0,613 млн. тонн или 134,68% до 1,0699 млн. тонн, экспорт составил 1,6474 млн. тонн (прирост - 0,272 млн. тонн или 19,74%).

Ожидается, что росту импорта будет способствовать ограниченность внутренних сырьевых ресурсов КНР, в частности, в отношении никеля, хрома и марганца, необходимых для производства нержавеющей стали. Кроме того, внедряемые жёсткие экологические ограничения потребуют корректировки способа промышленного производства нержавеющей стали и реэкспорта.

По оценке Taiyuan Iron and Steel Group, в 2020 году потребление нержавеющей стали на душу населения в ЕС, Южной Корее, Японии и других странах составляло 32 кг, в КНР - 18 кг. На долю нержавеющей стали в общемировом объёме выплавки стали приходится 3,9%, в Китае - 2,9%. Ожидается, что в период XXIV пятилетки (2020-2025 гг.) потребление нержавеющей стали в КНР при росте ВВП на 6% в год будет увеличиваться примерно на 8% ежегодно", - говорится в сообщении.

МинПром

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