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Правительство определило основные точки роста экономики

09.07.21 08:57
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Правительство определило основные точки роста экономики, учитывая приоритетные направления, такие как цифровизация экономики, свободный конкурентный рынок, развитие предпринимательства и привлечение инвестиций в фундаментальную науку и технологии.

Об этом рассказал первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко во время четвертой Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая сейчас проходит в Вильнюсе, передает пресс-служба Минэкономики.

Во время панельной сессии "Деловая среда и инвестиционный климат" Любченко сообщил, что в Украине принята Национальная экономическая стратегию до 2030 года.

"На сегодня у нас интересная тенденция – созданы горизонтальные реформы, связанные с корпоративным управлением, приватизацией, но этого мало для развития экономики. Надо внедрять вертикальные реформы. Что имеется в виду? Минэкономики была поставлена задача определить точки роста экономики, которые могут обеспечить максимальный эффект: рост ВВП и создание рабочих мест", – рассказал Любченко.

По его словам, на основе моделирования развития экономики Украины с использованием таблицы "затраты-выпуск" были определены отрасли – точки роста для экономики.

"Например, видим, как в Украине строятся дороги. Инфраструктура – это суперточка роста. Еще назву отрасли машиностроения и энергомашиностроения, которые в Украине могут давать значительный мультипликатор для развития экономики. Очередная интересная группа, которую мы назвали – "Город мастеров". Каждый регион, имея смарт-специализацию, может и должен стать драйвером экономики и развития местных общин", – отметил Любченко.

Согласно сообщению, в целом Минэкономики определило ключевыми кластерами развития экономики Украины "Технологическое производство", "Энергетическая безопасность и декарбонизация", "Безопасность жизни", "Город мастеров" и "Транспорт и инфраструктура".

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

МинПром

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