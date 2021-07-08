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Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды

08.07.21 17:57 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Argus Media, хорошее завершение финансового года BHP способствовало тому, что показатели экспорта четырех крупнейших производителей в регионе Пилбара в Западной Австралии на 5% выше среднего за неделю до 3 июля, несмотря на сохраняющиеся низкие показатели компании Rio Tinto East Intercourse Island.
Четыре крупнейших производителя - Rio Tinto, BHP, Fortescue Metals и Roy Hill - за последнюю неделю загрузили суда общим дедвейтом 17,97 млн ​​тонн, что на 5% выше среднего. Поставки соответствовали показателям предыдущей недели, при этом рост BHP и Rio Tinto был компенсирован сокращением экспорта Fortescue Metals.

Китай был указан в качестве пункта назначения для 76% поставок на последней неделе по сравнению с 75% неделей ранее. После включения поставок в неподтвержденные пункты назначения - большинство из которых, вероятно, направляется в Китай - процент составил 80%, что соответствует показателю неделей ранее и ниже среднего значения около 82%.

Вчера Argus оценил цену на железную руду ICX c Fe62% на уровне $220,35 за тонну в Циндао, по сравнению с $209,30 за тонну 1 июня, но ниже максимума в $235,55 за тонну 12 мая.

МинПром

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