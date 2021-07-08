Суд разрешил сталелитейному заводу Ilva продолжить работу Как сообщает агентство Reuters, на прошлой неделе главный административный суд Италии постановил, что производство на сталелитейном заводе Ilva в южном городе Таранто может продолжаться.



Государственный совет суда заявил в своем заявлении, что постановление города Таранто о закрытии завода из-за высокого уровня загрязнения воздуха было незаконным "в отсутствие условий необходимости и срочности".



Юристы ArcelorMittal (MT.LU), которая контролирует Ilva, обжаловали городской приказ, утверждая, что остановка приведет к необратимому повреждению объектов и поставит под угрозу рабочие места. В 2015 году правительство взяло под свой контроль рабочие места и заключило сделку по продаже завода ArcelorMittal в 2018 году.Тем не менее это пересматривается, и государство, вероятно, станет основным акционером, поскольку экологические проблемы остаются.



"Правительство будет быстро реализовывать промышленный план, который является экологически совместимым и уважает здоровье людей", - сказал министр промышленности Джанкарло Джорджетти после постановления.



Бывшие владельцы сталелитейного завода Ilva, Фабио и Никола Рива, в прошлом месяце были приговорены отдельным судом к 22 и 20 годам тюремного заключения соответственно за то, что они позволили ему извергнуть смертельные загрязнения.



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