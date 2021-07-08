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Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler

08.07.21 16:58 , Металлургпром
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Сегодня Европейская комиссия приняла решение оштрафовать пять производителей автомобилей - Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, входящих в концерн Volkswagen на 875 млн евро.

По словам комиссии, эти производители автомобилей вступили в незаконный сговор, чтобы ограничить конкуренцию в области технологий очистки выбросов дизельных автомобилей.

Это первое такого рода решение регулятора, в котором сотрудничество по техническим вопросам, в отличие от фиксации цен или разделения рынка, признано картельным поведением.

Все компании признали свое участие в картеле и согласились урегулировать дело.

Сдал всю схему Daimler, который сообщил Еврокомиссии о существовании картеля и поэтому получил полный иммунитет от штрафов.

Более пяти лет производители автомобилей сознательно избегали конкуренции в области очистки выхлопных газов, несмотря на доступность соответствующих технологий.

Европейские законы устанавливают минимальные стандарты очистки, которые должны соблюдать все производители. Но это по-прежнему оставляет производителям достаточно возможностей для конкуренции, чтобы добиться большего, чем требуется, резюмировали в Еврокомиссии.

МинПром

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