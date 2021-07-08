Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler Сегодня Европейская комиссия приняла решение оштрафовать пять производителей автомобилей - Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, входящих в концерн Volkswagen на 875 млн евро.



По словам комиссии, эти производители автомобилей вступили в незаконный сговор, чтобы ограничить конкуренцию в области технологий очистки выбросов дизельных автомобилей.



Это первое такого рода решение регулятора, в котором сотрудничество по техническим вопросам, в отличие от фиксации цен или разделения рынка, признано картельным поведением.



Все компании признали свое участие в картеле и согласились урегулировать дело.



Сдал всю схему Daimler, который сообщил Еврокомиссии о существовании картеля и поэтому получил полный иммунитет от штрафов.



Более пяти лет производители автомобилей сознательно избегали конкуренции в области очистки выхлопных газов, несмотря на доступность соответствующих технологий.



Европейские законы устанавливают минимальные стандарты очистки, которые должны соблюдать все производители. Но это по-прежнему оставляет производителям достаточно возможностей для конкуренции, чтобы добиться большего, чем требуется, резюмировали в Еврокомиссии.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



