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Минэнерго хочет взять на карандаш всех недобросовестных участников энергорынка

08.07.21 16:41 , Укринформ
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Минэнерго инициирует внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на ТБ "Украинская энергетическая биржа" с целью усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий. Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.

"Будет предложено ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который временно будет ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам. Наработки будут представлены на заседании аукционного комитета, которое состоится 9 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что такой подход обеспечит стабилизацию ситуации на рынке электрической энергии. Отмечается, что в Минэнерго с запросами о введении ограничений обратились ГП "Гарантированный покупатель" и Украинская энергетическая биржа.

"Сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерации.Також в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам в соответствии с договором и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию", - прокомментировали в Минэнерго.

Согласно сообщению, нынешняя ситуация приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности, в частности, определение и формирования необходимых запасов топлива. Это, в свою очередь, усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает Министерству энергетики запретить работать на рынке двусторонних договоров (РДД) тем компаниям, которые досрочно расторгли двусторонние договоры с государственными производителями электроэнергии.

Ранее Энергоатом и Центрэнерго обращались к контрагентам с требованием соблюдения обязательств по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии. Большую часть производимой энергии эти компании реализуют на РДД.

МинПром

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