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Санкции против Ирана удержат цену на нефть

08.07.21 16:15 , Металлургпром
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Иран начал процесс производства обогащенного металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) — надзорном органе ООН.

Иран проинформировал МАГАТЭ о намерении приступить к обогащению урана до 20% для производства топливных пластин, предназначенных для исследовательского атомного реактора в Тегеране. В организации считают, что процесс производства такого урана, который используется при изготовлении топлива для реакторов и создании ядерных бомб, будет проходить в несколько этапов.

Великобритания, Франция и ФРГ выразили серьезную озабоченность решением Ирана о производстве обогащенного металлического урана. По их словам, это ставит под угрозу переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года.

Шаги Ирана, о которых сообщило МАГАТЭ и которые, по словам Тегерана, направлены на выработку топлива для исследовательского реактора, также вызвали критику со стороны Соединенных Штатов, которые назвали их "прискорбным шагом назад".

Американские и европейские политики дали понять, что решение Ирана осложнит непрямые американо-иранские переговоры и может привести к их полному прекращению. Консультации были направлены на возвращение Тегерана и Вашингтона к соблюдению сделки 2015 года, от исполнения которой в мае 2018 года отказался занимавший пост президента США Дональд Трамп.

Напомним, что Министерство финансов США 2 июля сняло санкции с трех иранских граждан, причастных к ракетной программе Исламской Республики.

Снятие санкций с Тегерана могло вывести на рынок дополнительно от 1 до 2 млн сырой нефти в сутки, что способствовало бы снижению мировых цен на "черное золото".

Отметим, что уран с содержанием изотопа 235U свыше 20% называют высокообогащенным, или оружейным. На заре ядерной эры были построены несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90%.

Высокообогащенный уран также используется в энергетических ядерных реакторах с длительной топливной кампанией (т.е. с редкими перезагрузками топлива или вовсе без таковых), например, в корабельных реакторах.

МинПром

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