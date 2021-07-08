POSCO и Rio Tinto подписали меморандум о взаимопонимании по декарбонизации

POSCO и Rio Tinto, ведущая мировая горнодобывающая и металлургическая компания, подписали Меморандум о взаимопонимании для совместного изучения, разработки и демонстрации технологий перехода к цепочке создания стоимости стали с низким уровнем выбросов углерода.
В рамках партнерства будет изучен ряд технологий декарбонизации по всей цепочке создания стоимости стали от добычи железной руды до производства стали, включая интеграцию технологии производства стали POSCO и технологии переработки железной руды Rio Tinto.
И POSCO, и Rio Tinto разделяют стремление достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.
Как ведущая мировая горнодобывающая и металлургическая компания, Rio Tinto работе в партнерстве с заказчиками над путями декарбонизации стали и инвестированию в технологии, которые могут обеспечить снижение углеродоемкости в сталеплавильном производстве как минимум на 30% с 2030 года или с потенциалом для внедрения углеродно-нейтральных технологий производства стали к 2050 году.
Глава подразделения черной металлургии POSCO HAG-DONG KIM отметил: "Решение проблемы изменения климата является важной повесткой дня в достижении устойчивого развития для лучшего будущего. На пути к достижению углеродной нейтральности с Rio Tinto мы можем сыграть важную роль в поиске способа создания отрасли производства низкоуглеродистой стали".
Главный коммерческий директор Rio Tinto Альф Барриос сказал: "Это партнерство с POSCO, уважаемым и давним клиентом, демонстрирует нашу общую приверженность совместной работе по определению способов сокращения выбросов в процессе производства стали. Соглашение также дополняет партнерские отношения Rio Tinto с другими клиентами, поскольку отрасль фокусируется на разработке технологий, поддерживающих переход к низкоуглеродной экономике".