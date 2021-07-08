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Шмыгаль назвал слухами запуск Северного потока-2, но хочет компенсаций за его работу

08.07.21 15:32 , uaprom.info
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Украина сможет договориться о компенсациях экономических потерь в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток-2" - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы", - заявил он.

При этом Д.Шмыгаль отметил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны.

"Слухи о том, что «Северный поток-2» завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина – Ред.), европейских партнеров", - сказал Д.Шмыгаль.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

МинПром

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