Украинцы усиленно скупают европейский автохлам Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в первом полугодии 2021 года составили 195,5 тыс. единиц, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года.



Как сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром", количество зарегистрированных впервые подержанных авто превышает первичные регистрации новых машин в 4 раза.



При этом в июне первые украинские номера получили 35,9 тыс. подержанных иномарок, что на 23% больше, чем в июне прошлого года. Это также в 4,1 раза больше регистраций новых легковых авто в прошлом месяце.



"Как следствие, растаможенный секонд-хенд по-прежнему занимает 80% первичного рынка легковых авто", – отмечается в сообщении.



Наиболее популярной маркой среди растаможенных б/у автомобилей в июне оставался Volkswagen – за месяц было зарегистрировано 6 083 подержанных авто этой марки. На втором месте Ford – 3 480 авто, третьей остается Renault – 3002 машины.



В разрезе конкретных моделей самой популярной подержанной иномаркой, как и в мае, стала Renault Megane – 2 171 первичных регистраций, за ней следует Volkswagen Passat (1 931) и Volkswagen Golf ( 1 832).



Как сообщалось, Государственная таможенная служба с 15 июня начала оформление ввезенных из-за границы транспортных средств по временной упрощенной процедуре.



Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.



Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.



На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.



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