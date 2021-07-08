Norsk Hydro хочет построить в США завод по переработке алюминиевого лома Норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro планирует до конца текущего года принять окончательное инвестиционное решение по строительству в США современного завода по переработке алюминиевого лома и производству полуфабрикатов для выпуска экструдированного профиля.



Предприятие мощностью 120 тыс. т в год предполагается разместить на территории создающегося индустриального и коммерческого парка Smart Park в штате Мичиган. Стоимость проекта оценивается в 120 млн долл. Ввод предприятия в строй предварительно запланирован на 2023 г.



Как заявляет руководство подразделения Hydro Aluminium Metal, которое будет реализовывать данный проект, на предприятии будет выпускаться слиток Hydro CIRCAL, содержащий не менее 75% материала, полученного из алюминиевого вторсырья. Технология его изготовления внедрена на заводах Hydro в Люксембурге и Испании.



Выбросы углекислого газа при выпуске такой продукции составляют всего 2,3 тонны на тонну алюминия. При этом компания рассчитывает снизить этот показатель за счет использования возобновляемой энергии.



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