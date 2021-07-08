Индия реализует проекты по выплавке дополнительных 27 млн тонн стали Администрация индийского штата Одиша утвердила в принципе пять металлургических проектов совокупным объемом 1,46 трлн рупий (около 20 млрд долл.). Благодаря их реализации совокупные мощности по выплавке стали в штате, составляющие в настоящее время около 30 млн т в год, увеличатся на 27,5 млн т.



Самый крупный проект стоимостью около 550 млрд рупий (7,5 млрд долл.) планирует реализовать компания JSW Steel. Она расширит мощности недавно приобретенного завода Bhushan Power and Steel Limited от нынешних 5 млн до 15 млн т в год.



Компания Tata Steel вложит 476 млрд. рупий во вторую очередь строительства меткомбината Kalinganagar. Его производительность возрастет от 3 млн. до 8 млн т стали в год. При этом предприятие будет ежегодно выпускать до 7 млн т горячекатаного и 2,2 млн т холоднокатаного проката, а также 2 млн т длинномерной продукции.



Компания Jindal Steel and Power Limited пересмотрела в сторону увеличения свой проект расширения мощностей комбината Angul. Ранее она предусматривала рост производительности от 6 млн до 18,6 млн т в год, теперь объявлено о планировании еще одной очереди проекта, что должно будет довести объем выпуска до 25,2 млн т в год.



Два своих проекта пересмотрела компания Rungta Mines Limited. В 2019 и 2020 гг. она получила разрешение на строительство в штате Одиша металлургических заводов производительностью 2,85 млн и 530 тыс. т в год. Теперь компания дополнительно вложит 189 млрд рупий, чтобы довести их мощности соответственно до 7,55 млн и 3 млн т в год.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



