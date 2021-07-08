Средства от приватизации могут пойти на развитие индустриальных парков – Магера Половину выручки, которую правительство планирует получить от приватизации крупных объектов госсобственности, может пойти на инвестиции и развитие индустриальных парков. Это произойдет в том случае, если парламент примет законопроект №5728 о поддержке индустриального развития и инвестиционной деятельности, рассказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что в бюджете 2021 года общие доходы от большой приватизации запланированы на уровне 12 млрд грн. Согласно тексту з/п №5728, 50% средств от приватизации предлагается направить на финансирование целей государственной инвестиционной деятельности. Из них 20% предлагается использовать для погашения долгов продаваемых объектов, 30% - на строительство смежной инфраструктуры для проектов со значительными инвестициями. Остальные 50% (или 25% от общих приватизационных доходов) авторы документа предлагают направить на развитие индустриальных парков.



"По сути, речь идет о том, чтобы в 2021 году инвестировать в возрождение национального промышленного потенциала 3 млрд грн. Иначе они просто бесследно растворятся в госбюджете, покрывая масштабные долги правительства и не принося пользы экономике. Считаю, что логика в таком предложении есть. Инвестировав сегодня, завтра государство получит выгоду в виде дополнительных налоговых поступлений", - сказал он.



С.Магера обратил внимание на то, что опыт экономически успешных стран показывает эффективность государственных инвестиций в развитие индустриальных парков. Они вносят значительный вклад в рост ВВП и помогают оптимизировать бизнес-процессы. В Украине важный шаг навстречу индустриальным паркам был сделан 15 апреля 2021 года, когда парламент поддержал законопроект об инвестиционных стимулах для участников таких промышленных систем.



"Правительство, депутаты и эксперты могут спорить о пропорциях, обозначенных в законопроекте №5728. Это вопрос профессиональной дискуссии, в которой у каждой стороны найдутся свои аргументы. Однако философия данного документа однозначно правильная. Считаю эту инициативу крайне полезной для украинской экономики. Возрождение промышленности – ключ к экономическому успеху Украины", - уверен политик.



МинПром



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