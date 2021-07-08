В июне мировые цены на продовольствие снизились впервые за последние 12 месяцев В июне мировые цены на продовольствие впервые за последние 12 месяцев, говорится в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).



Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июне составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже, чем в мае. По сравнению с июнем 2020 года показатель вырос на 33,9%.



Падение цен в ФАО объяснили, тем, что подешевели растительные масла, зерновые и немного меньше подешевела молочнаая продукция. Снижение этих цен перекрыло подорожание мяса и сахара.



Индекс цен на растительные масла снизился на 9,8%, достигнув четырехмесячного минимума.



Индекс цен на зерновые снизился к маю на 2,6%, но превышает показатель июня 2020 года на 33,8%. Кукуруза подешевела на 5% вслед за снижением котировок в Аргентине с появлением нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось.



Международные цены на пшеницу в июне уменьшились незначительно - на 0,8%. Этому способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях. Эти факторы нивелировали тенденцию к повышению цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке, поясняется в сообщении.



Индекс цен на молочную продукцию уменьшился на 1%, сильнее всего подешевело сливочное масло, что в ФАО объяснили резким сокращением мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе.



Индекс цен на сахар продолжает расти третий месяц подряд, увеличившись на 0,9% по сравнению с майским показателем и достигнув нового многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопределенностью относительно того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, поясняет ФАО.



Индекс цен на мясо в июне вырос на 2,1%, и эта тенденция сохраняется девятый месяц подряд. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс поднялся на 15,6%, но он все еще на 8% ниже максимального уровня, который был достигнут в августе 2014 года.



Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.



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