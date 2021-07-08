Акциз на зеленую энергию станет политической ошибкой – эксперты ЕС Украина сделает непозволительную политическую ошибку в случае, если внедрит акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Дело в том, что введение акциза является нарушением предоставленных государством, в частности Кабинетом министров Украины гарантий иностранным инвесторам.



Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление представителей организаций ЕС.



В частности, Рута Балтаус, группа поддержки Украины в ЕС заявила, что утратила стратегическое виденье развития сектора энергетики.



"Если сектор ВИЭ прекратит свое развитие, то как правительство будет выполнять Энергетическую стратегию, особенно в контексте будущей сертификации рынка на соответствие рыночным правилам функционирования?" - заявила она.



По мнению Р.Балтаус, то, что решение о принятии зелёного акциза уже политически согласовано вызывает недоумение у инвесторов и международных финансовых организаций.



Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды представительства ЕС, отметил, что правительство должно понимать, к каким последствиям может привести непродуманное решение по акцизному сбору для сектора ВИЭ.



При этом Джеофф Берлин, со-глава Ukraine Power Resources, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие к себе со стороны американских инвесторов.



"Президент должен понимать, что он не имеет права так обращаться с американскими инвесторами в зеленую энергетику и ожидать их позитивное отношение к себе", - заявил Дж.Берлин.



В свою очередь, советник по вопросам торговли посольства Канады Адам Барболе подытожил, что Кабинет министров Украины игнорирует единый голос всех посольств, что не позволительно для государства.



Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.



5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.



В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.



Кроме того, как сообщалось, норма про введение акциза должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



