Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Акциз на зеленую энергию станет политической ошибкой – эксперты ЕС

08.07.21 11:59 , РБК Украина
печать
размер текста:

Украина сделает непозволительную политическую ошибку в случае, если внедрит акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Дело в том, что введение акциза является нарушением предоставленных государством, в частности Кабинетом министров Украины гарантий иностранным инвесторам.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление представителей организаций ЕС.

В частности, Рута Балтаус, группа поддержки Украины в ЕС заявила, что утратила стратегическое виденье развития сектора энергетики.

"Если сектор ВИЭ прекратит свое развитие, то как правительство будет выполнять Энергетическую стратегию, особенно в контексте будущей сертификации рынка на соответствие рыночным правилам функционирования?" - заявила она.

По мнению Р.Балтаус, то, что решение о принятии зелёного акциза уже политически согласовано вызывает недоумение у инвесторов и международных финансовых организаций.

Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды представительства ЕС, отметил, что правительство должно понимать, к каким последствиям может привести непродуманное решение по акцизному сбору для сектора ВИЭ.

При этом Джеофф Берлин, со-глава Ukraine Power Resources, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие к себе со стороны американских инвесторов.

"Президент должен понимать, что он не имеет права так обращаться с американскими инвесторами в зеленую энергетику и ожидать их позитивное отношение к себе", - заявил Дж.Берлин.

В свою очередь, советник по вопросам торговли посольства Канады Адам Барболе подытожил, что Кабинет министров Украины игнорирует единый голос всех посольств, что не позволительно для государства.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

Кроме того, как сообщалось, норма про введение акциза должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:38
Украина отказалась закупать электроэнергию с Белорусской АЭС
12:17
Запуск рынка земли должен принести Украине 10 млрд долл. – Шмыгаль
11:38
В Румынии будут строить мини-метзавод с самыми низкими выбросами углерода в мире
11:23
Индия увеличила экспорт проката на 9%
11:12
Колебания в ОПЕК+ понизили цену нефти
10:56
Цена на газ в Европе продолжает снижаться
10:38
Большая двадцатка ускорила введение налога для корпораций
10:29
Европа ввела антидемпинговую пошлину на турецкий г/к прокат
10:16
Китай ударно наращивает выпуск нержавейки
09:58
Налоговый закон № 5600 приведет к резкому подорожанию жилья для украинцев
09:24
Украина сократила добычу природного газа
08:57
Индия отказалась вводить антидемпинг на медный прокат
08:02
В I полугодии Украина сократила транзит газа на 13%
07.07.21
17:59
По итогам года инфляция составит 8%
17:38
Экономика Китая в 2021 году будет расти со скоростью 8,5% – ВБ
17:17
НКМЗ изготовил для меткомбината Liberty Galati вторую партию сегментов слябовой машины
16:57
Черкасский Азот модернизирует цех по производству карбамида за 164 млн грн
16:50
Систему налогообложения крупных агрохолдингов необходимо пересмотреть – Гриб
16:41
Украинский бизнес вместо реформы УЗ получил рост тарифов – Шпенов
16:38
Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!