Акциз на зеленую энергию станет политической ошибкой – эксперты ЕС

Украина сделает непозволительную политическую ошибку в случае, если внедрит акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Дело в том, что введение акциза является нарушением предоставленных государством, в частности Кабинетом министров Украины гарантий иностранным инвесторам.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление представителей организаций ЕС.
В частности, Рута Балтаус, группа поддержки Украины в ЕС заявила, что утратила стратегическое виденье развития сектора энергетики.
"Если сектор ВИЭ прекратит свое развитие, то как правительство будет выполнять Энергетическую стратегию, особенно в контексте будущей сертификации рынка на соответствие рыночным правилам функционирования?" - заявила она.
По мнению Р.Балтаус, то, что решение о принятии зелёного акциза уже политически согласовано вызывает недоумение у инвесторов и международных финансовых организаций.
Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды представительства ЕС, отметил, что правительство должно понимать, к каким последствиям может привести непродуманное решение по акцизному сбору для сектора ВИЭ.
При этом Джеофф Берлин, со-глава Ukraine Power Resources, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие к себе со стороны американских инвесторов.
"Президент должен понимать, что он не имеет права так обращаться с американскими инвесторами в зеленую энергетику и ожидать их позитивное отношение к себе", - заявил Дж.Берлин.
В свою очередь, советник по вопросам торговли посольства Канады Адам Барболе подытожил, что Кабинет министров Украины игнорирует единый голос всех посольств, что не позволительно для государства.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
Кроме того, как сообщалось, норма про введение акциза должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.