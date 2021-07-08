Колебания в ОПЕК+ понизили цену нефти Цены на нефть снизились в четверг, 8 июля, из-за опасений инвесторов, что провал переговоров ОПЕК+ на этой неделе повлияет на мировую добычу. Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,3 за баррель, что на $0,13 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.



Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $0,24 (0,33%) - до $71,96 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $73,43 и $72,2 соответственно.



Рынки сырой нефти были нестабильными в течение последних двух дней после срыва переговоров между крупными производителями нефти Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года.



Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.



"Нефтяной рынок выходит за рамки дефицита поставок в августе и ожидает, что соглашение ОПЕК+ развалится задолго до апреля 2022 года, когда оно истекает, поскольку другие страны-члены будут требовать дальнейших уступок для обеспечения большей доли рынка", - сказал Эдвард Мойя из OANDA.



Между тем запасы нефти и бензина в США резко снизились на прошлой неделе, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) в среду.



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