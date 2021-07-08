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Индия увеличила экспорт проката на 9%

08.07.21 11:23 , МеталлСервис
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По итогам первого квартала текущего финансового года (апрель-июнь 2021) металлургические предприятия Индии выплавили 27,724 млн. тонн стали. Рост объёмов к аналогичному периоду 2020 года - 61%. Производство готового проката увеличилось на 88% до 26,347 млн. тонн, сообщает SteelMint со ссылкой на данные Joint Plant Committee.

За июнь индийские металлурги произвели 9,243 млн. тонн нерафинированной стали (май - 9,2 млн. тонн) и 8,733 млн. тонн металлопроката (месяцем ранее - 8,753 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 20% и 26% соответственно.

Экспорт готового проката по итогам апреля-июня составил в Индии 3,557 млн. тонн, что на 9% выше результата аналогичного периода прошлого года. Стальной импорт при этом сократился на 5% до 1,157 млн. тонн. За июнь Индия экспортировала 1,368 млн. тонн металлопроката (в мае - 1,237 млн. тонн), снижение год к году - 12%. Импорт составил 0,401 млн. тонн (за предыдущий месяц - 0,393 млн. тонн) - на 51% больше в годовом соотношении.

Внутреннее потребление готового проката составило за первый квартал 24,847 млн. тонн, за июнь - 8,159 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 103% и 28% соответственно.

МинПром

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