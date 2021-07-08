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Цена на газ в Европе продолжает снижаться

08.07.21 10:56 , Интерфакс Украина
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Спотовая цена газа в Европе продолжила снижение, уйдя ниже $400 за тысячу кубометров. За два дня цена на газ опустилась на 14%.
Стоимость газа с поставкой 8 июля на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $398 с $414 на закрытие предыдущего дня, передает Интерфакс-Украина.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров.

Вечером в среду Gas Infrastructure Europe опубликовал данные о закачке/отборе газа в подземные хранилища Европы за вторник – первый день ремонта экспортной магистралироссийского "Газпрома" "Ямал-Европа". В целом Европа за этот день смогла пополнить запасы на 0,27 процентных пункта

В июле 2021 года поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к июню на 7% и на 18% к июлю 2020 года.

Как сообщалось, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.

Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. С 13 июля остановится "Северный поток".

МинПром

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