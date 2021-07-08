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Большая двадцатка ускорила введение налога для корпораций

08.07.21 10:38 , Укринформ
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Уже в ближайшее время страны-члены G20 согласятся ввести минимальный налог для крупных корпораций. Как сообщает Укринформ, об этом в эфире телеканала СВС заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

"Уже в ближайшие часы на уровне G20 мы можем заключить соглашение среди 20 важнейших государств мира. После этого наступит этап имплементации. Думаю, реализация должна пройти в 2022 и 2023 годах", - сказал Ле Мэр.

С его слов, речь идет о минимальной налоговой ставке на уровне не менее 15%. "Для французского правительства 15% - это начальная точка, а не окончательный пункт", - отметил министр.

Ле Мэр пояснил, что принятие глобального минимального налога для крупных корпораций позволит честно облагать техгигантов. "Они избегают надлежащего уровня налогообложения, поскольку не присутствуют физически в государствах, где получают доходы", - отметил он.

Министры финансов стран Большой семерки еще 5 июня достигли предварительного согласия относительно будущего минимального налога для крупных корпораций на уровне не менее 15%в.

Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации - особенно технологические гиганты - не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.

Принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена. Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.

МинПром

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