Китай ударно наращивает выпуск нержавейки Как сообщает консалтинговая компания Mysteel на основании опросов 32 металлургических компаний, в июне 2021 г. выплавка нержавеющей стали в стране достигла 2,87 млн т, что на 2,8% больше, чем в мае, и на 13,4% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.



После снижения в апреле и мае производство снова пошло в рост, хотя и уступает рекордному мартовскому уровню (3,01 млн. т).



По данным Mysteel, после майского падения китайские металлурги снова начали увеличивать выплавку нержавеющей стали безникелевой 200-й серии. Ее производство прибавило 6,2% по сравнению с маем до 839,3 тыс. т. Выпуск стали 400-й серии также увеличился на 3,7%. В то же время, дороговизна никеля способствовала сокращению производства нержавеющей стали 300-й серии.



Всего в первой половине 2021 г. объем выплавки нержавеющей стали в Китае достиг 16,91 млн т. Это на 29,4% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.



МинПром







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