Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай ударно наращивает выпуск нержавейки

08.07.21 10:16 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщает консалтинговая компания Mysteel на основании опросов 32 металлургических компаний, в июне 2021 г. выплавка нержавеющей стали в стране достигла 2,87 млн т, что на 2,8% больше, чем в мае, и на 13,4% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

После снижения в апреле и мае производство снова пошло в рост, хотя и уступает рекордному мартовскому уровню (3,01 млн. т).

По данным Mysteel, после майского падения китайские металлурги снова начали увеличивать выплавку нержавеющей стали безникелевой 200-й серии. Ее производство прибавило 6,2% по сравнению с маем до 839,3 тыс. т. Выпуск стали 400-й серии также увеличился на 3,7%. В то же время, дороговизна никеля способствовала сокращению производства нержавеющей стали 300-й серии.

Всего в первой половине 2021 г. объем выплавки нержавеющей стали в Китае достиг 16,91 млн т. Это на 29,4% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:56
Цена на газ в Европе продолжает снижаться
10:38
Большая двадцатка ускорила введение налога для корпораций
10:29
Европа ввела антидемпинговую пошлину на турецкий г/к прокат
09:58
Налоговый закон № 5600 приведет к резкому подорожанию жилья для украинцев
09:24
Украина сократила добычу природного газа
08:57
Индия отказалась вводить антидемпинг на медный прокат
08:02
В I полугодии Украина сократила транзит газа на 13%
07.07.21
17:59
По итогам года инфляция составит 8%
17:38
Экономика Китая в 2021 году будет расти со скоростью 8,5% – ВБ
17:17
НКМЗ изготовил для меткомбината Liberty Galati вторую партию сегментов слябовой машины
16:57
Черкасский Азот модернизирует цех по производству карбамида за 164 млн грн
16:50
Систему налогообложения крупных агрохолдингов необходимо пересмотреть – Гриб
16:41
Украинский бизнес вместо реформы УЗ получил рост тарифов – Шпенов
16:38
Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.
16:14
В США озвучили 5 главных реформ для Украины
15:56
Набсовет Нафтогаза опять отложил вопрос об отставке Витренко
15:34
В первом полугодии перевозки по Днепру выросли более чем наполовину
15:24
Украина хочет заключить максимальное число двусторонних соглашений о ЗСТ
15:14
Политика декарбонизации касается не только металлургии – Магомедов
15:04
В Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подряд
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!