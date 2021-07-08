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Европа ввела антидемпинговую пошлину на турецкий г/к прокат

08.07.21 10:29 , МеталлСервис
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С июля 2021 года на территории ЕС начали действовать антидемпинговые пошлины в отношении горячекатаного плоского проката в рулонах, произведённого металлургическими предприятиями Турции. Размер пошлин составляет от 4,8% до 7,6%.

Мера введена на 5 лет для металлопроката, соответствующего кодам таможенной классификации 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 и 7226 91 99.

Продукция Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi облагается пошлиной 4,7%, Erdemir Group - 5%, Agir Haddecilik и Borcelik Celik Sanayii Ticaret - 5,7%, Colakoglu Metalurji и остальных меткомпаний - 7,3%.

О начале расследования было объявлено в мае 2020 года, инициатор - ассоциация европейских металлургов Eurofer.

МинПром

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