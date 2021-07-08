Европа ввела антидемпинговую пошлину на турецкий г/к прокат

С июля 2021 года на территории ЕС начали действовать антидемпинговые пошлины в отношении горячекатаного плоского проката в рулонах, произведённого металлургическими предприятиями Турции. Размер пошлин составляет от 4,8% до 7,6%.
Продукция Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi облагается пошлиной 4,7%, Erdemir Group - 5%, Agir Haddecilik и Borcelik Celik Sanayii Ticaret - 5,7%, Colakoglu Metalurji и остальных меткомпаний - 7,3%.
О начале расследования было объявлено в мае 2020 года, инициатор - ассоциация европейских металлургов Eurofer.