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По итогам года инфляция составит 8%

07.07.21 17:59 , Экономическая правда
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В правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%.

Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанной с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной "постковидной" мировой экономики.

Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического влияния", - рассказал А.Любченко.

По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.

"Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность.

Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача - структурная модернизация экономики, основанная на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом "новом мире" публичными субъектами будут только нации и страны, сознательно консолидировать свои силы для реализации собственного потенциала", - добавил министр.

А.Любченко заявил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

"Это цифровизация. Цифровизация различных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал", - резюмировал он.

МинПром

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