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Экономика Китая в 2021 году будет расти со скоростью 8,5% – ВБ

07.07.21 17:38 , Украинские новости
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Восстановление экономики Китая расширяется по мере того, как экономическая деятельность страны продолжает нормализовываться в условиях эффективного сдерживания эпидемии COVID-19, говорится в последнем докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ). Такую информацию распространило Государственное агентство новостей Синьхуа.

По прогнозам ВБ, темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%.

Показатели роста потребления в Китае, поддерживаемые продолжающимся восстановлением рынка труда и повышением доверия потребителя, постепенно вернутся к тенденции, характерной для предэпидемического периода.

Что касается предложения, то ожидается, что движущие силы экономического роста будут постепенно смещаться от промышленного производства к сфере услуг, отметил ВБ.

ВБ прогнозирует, что профицит торгового баланса Китая будет постепенно снижаться в 2021 году, а положительное сальдо счета текущих операций сократится до 1,4% от валового внутреннего продукта в этом году.

МинПром

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