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Экономика Китая в 2021 году будет расти со скоростью 8,5% – ВБ
07.07.21 17:38 , Украинские новости
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Восстановление экономики Китая расширяется по мере того, как экономическая деятельность страны продолжает нормализовываться в условиях эффективного сдерживания эпидемии COVID-19, говорится в последнем докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ). Такую информацию распространило Государственное агентство новостей Синьхуа.
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