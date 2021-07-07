Экономика Китая в 2021 году будет расти со скоростью 8,5% – ВБ Восстановление экономики Китая расширяется по мере того, как экономическая деятельность страны продолжает нормализовываться в условиях эффективного сдерживания эпидемии COVID-19, говорится в последнем докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ). Такую информацию распространило Государственное агентство новостей Синьхуа.



По прогнозам ВБ, темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%.



Показатели роста потребления в Китае, поддерживаемые продолжающимся восстановлением рынка труда и повышением доверия потребителя, постепенно вернутся к тенденции, характерной для предэпидемического периода.



Что касается предложения, то ожидается, что движущие силы экономического роста будут постепенно смещаться от промышленного производства к сфере услуг, отметил ВБ.



ВБ прогнозирует, что профицит торгового баланса Китая будет постепенно снижаться в 2021 году, а положительное сальдо счета текущих операций сократится до 1,4% от валового внутреннего продукта в этом году.



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