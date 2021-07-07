Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НКМЗ изготовил для меткомбината Liberty Galati вторую партию сегментов слябовой машины

07.07.21 17:17 , Металлургпром
печать
размер текста:

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) изготовил в июне для меткомбината Liberty Galati (Румыния) вторую партию из пяти сегментов слябовой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Первые пять таких сегментов были изготовлены и отправлены румынским металлургам в марте нынешнего года. Проведя входной контроль полученного оборудования, заказчик подтвердил высокое качество его изготовления.

Целиком такие сегменты в страну дальнего зарубежья за два последних десятилетия НКМЗ поставляет впервые. Прежде для меткомбината Liberty Galati завод выпускал только отдельные элементы данной номенклатуры. А в 2020 году румынские металлурги заключили с дивизионом металлургического и шахтно-проходческого оборудования НКМЗ контракт на изготовление десяти сегментов. Они приняли это решение, учитывая более чем двадцатилетний опыт украинского предприятия в изготовлении различных сегментов слябовых МНЛЗ, как по собственному инжинирингу, так и по чертежам заказчика. Их полностью устроили и сроки выполнения заказа, названные новокраматорцами.

Сегмент – одни из наиболее ответственных узлов слябовой МНЛЗ, который предназначен для поддержки и перемещения непрерывно-литого слитка широкого прямоугольного профиля.

Данный проект новокраматорцы выполнили по инжинирингу заказчика, который заложил высочайшие требования к этому оборудованию, как по долговечности его отдельных узлов, так и по точности его изготовления. При этом некоторые узлы сегмента были усовершенствованы. Так, в узлах роликов добавлены дополнительные осевые каналы охлаждения, что позволяет существенно увеличить термоусталостную прочность поверхности роликов и, соответственно, долговечность. Также изменены механизмы регулировки величины раствора между роликами сегмента, что позволило увеличить диапазон типоразмеров отливаемых слябов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:59
По итогам года инфляция составит 8%
17:38
Экономика Китая в 2021 году будет расти со скоростью 8,5% – ВБ
16:57
Черкасский Азот модернизирует цех по производству карбамида за 164 млн грн
16:50
Систему налогообложения крупных агрохолдингов необходимо пересмотреть – Гриб
16:41
Украинский бизнес вместо реформы УЗ получил рост тарифов – Шпенов
16:38
Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.
16:14
В США озвучили 5 главных реформ для Украины
15:56
Набсовет Нафтогаза опять отложил вопрос об отставке Витренко
15:34
В первом полугодии перевозки по Днепру выросли более чем наполовину
15:24
Украина хочет заключить максимальное число двусторонних соглашений о ЗСТ
15:14
Политика декарбонизации касается не только металлургии – Магомедов
15:04
В Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подряд
15:03
Украина получит 130 французских грузовых электровозов
14:44
ArcelorMittal инвестирует 147 млн долл. в экомодернизацию бразильского комбината
14:21
Австралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлы
14:09
Китай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тонн
13:58
Меткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностей
13:37
Индонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листах
13:30
ЕС должен убрать дискриминацию из торговли с Украиной – Наталуха
13:16
В Газпроме пояснили отказ от бронирования транзитных мощностей
06.07.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!