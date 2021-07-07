Систему налогообложения крупных агрохолдингов необходимо пересмотреть – Гриб В налоговом законопроекте, который сейчас активно продавливают через парламент, нужно предусмотреть справедливое налогообложение крупных агрохолдингов. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



Она подчеркнула, что сегодня агрохолдинги по факту пользуются упрощенной системой налогообложения, которая освобождает их от налога на прибыль. "В бюджет перечисляют исключительно НДС, НДФЛ, ЕСВ. Это – налоги работников. Получается, агрохолдинги – это всего лишь налоговые агенты, выполняющие функцию перечисления налогов", - подчеркнула нардеп.



При этом она обратила внимание на то, что при вывозе украинских продуктов за рубеж агрохолдингам возмещают НДС. "То есть, по сути, госбюджет расходуется на обогащение агробаронов, а не на медицину, образование, оборону, пенсии", - отмечает политик.



"В сельском хозяйстве без официального трудоустройства заняты полтора миллиона человек. Это почти половина от общего количества нелегально работающих. Средняя зарплата в сельском хозяйстве – около десяти тысяч. То есть, если бы все эти люди работали официально, то за один месяц им легально заплатили бы около 14 миллиардов гривен. Это 2,5 млрд. грн. налога на доходы физлиц. Но эти деньги идут мимо бюджета", - рассказала В.Гриб.



Политик считает несправедливой сложившуюся сегодня ситуацию, когда почти все отрасли обложили налогами и собираются вводить новые, а об агрохолдингах скромно умалчивают.



МинПром



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