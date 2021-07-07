Украинский бизнес вместо реформы УЗ получил рост тарифов – Шпенов Украинские налогоплательщики, включая бизнес, ждут реальных, а не бутафорских реформ "Укрзализныци". А необоснованное повышение тарифов только усугубляет проблемы, которые годами накапливались в отрасли ж/д перевозок, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он отметил, что в 2021 году рынок ждал масштабной реформы ж/д отрасли. Руководство "Укрзализныци" анонсировало 27 млрд грн инвестиций, которые планировало вложить в закупку подвижного состава и обновление ж/д инфраструктуры. Это должно было привести к оптимизации логистики, ускорить обработку грузов и обеспечить заказами металлургов и вагоностроителей.



Кроме того, бизнес ожидал начала структурной реформы "УЗ". Предварительно компанию планировалось разделить на несколько самостоятельных филиалов по основным направлениям деятельности: пассажирские перевозки, грузовые перевозки, ремонт и модернизация подвижного состава, содержание и модернизация инфраструктуры.



"По факту правление и наблюдательный совет компании провалили работу по всем направлениям. НС прямо запретил правлению проводить любые структурные реорганизации, а реализация амбициозной инвестиционной программы была сорвана совместными "усилиями" всего топ-менеджмента. Ожидания бизнеса не оправдались", - констатировал нардеп.



Он также отметил, что вместо реформы "УЗ" грузоотправители получили приказ Мининфраструктуры "О внесении изменений к коэффициентам, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом". В соответствии с документом, предлагается повысить тарифы на грузоперевозки внеклассной группы, а также на перевозки грузов 1-го и 2-го класса.



За перевозку грузов внеклассной группы придется заплатить как за эту же услугу для грузов 1-го класса. С 1 сентября цена на грузоперевозки 1-класса вырастет на 8%, а с 1 января 2022 - еще на 20,4%. Для грузов второго класса повышение с 1 августа составит также 8%, а с 1 января 2022-го — еще плюс 6,5%. Министерство объясняет свою инициативу необходимостью сократить перекрестное субсидирование между грузами, и сделать безубыточным перевозки грузов внеклассной группы и 1-го тарифного класса.



"По прогнозам чиновников, повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки увеличит до конца 2021 года доходы "УЗ" на 1,783 млрд грн, а в 2022-м – на 10,091 млрд грн. Как видим, власть вновь выбрала путь наименьшего сопротивления. Зачем реформировать "Укрзализныцю", преодолевая сопротивление топ-менеджмента, отельных ФПГ и коррупционеров от ж/д, если можно просто поднять тарифы?!", - сказал Д.Шпенов.



МинПром



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