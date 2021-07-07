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Черкасский Азот модернизирует цех по производству карбамида за 164 млн грн

07.07.21 16:57 , Украинские новости
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Предприятие "Азот" (Черкассы), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, начало модернизацию цеха по производству карбамида М-6 за 165,4 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"На Черкасском "Азоте", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, началась масштабная за последние 10 лет модернизация цеха по производству карбамида М-6", - говорится в нем.

Отмечается, что капитальные инвестиции в проект превысят 165,4 млн гривен.

При этом, согласно бизнес-плану проект будет реализован за 45 дней.

"Модернизация цеха по производству карбамида М-6 станет самым масштабным проектом для завода за последние 10 лет. Предприятие зарабатывает деньги, акционер продолжает делать капитальные инвестиции и модернизировать ключевые промышленные площадки. Модернизация цеха карбамида – это большой комплекс мероприятий, направленный на увеличение мощностей цеха и достижение экономии энергоресурсов. Точные цифры по новой мощности цеха мы обнародуем после реализации проекта и восстановления работы цеха", - сказал председатель правления "Азота" Виталий Скляров.

Также комплекс мероприятий позволит повысить эффективность химических процессов в цехе, улучшит показатели надежности и стабильности большинства производственных процессов и положительно повлияет на технико-экономические показатели цеха в целом.

"Мы продолжаем делать четкие шаги, которые позволяют нам снизить себестоимость продукции и, в итоге, сделают наше предприятие более конкурентоспособным на глобальном и внутреннем рынках. Однако внутренний рынок и обеспечение украинского фермера для нас остается приоритетным", - подытожил В.Скляров.

Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

МинПром

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