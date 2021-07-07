В США озвучили 5 главных реформ для Украины Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять путей, при помощи которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс и в которых США готовы помочь Украине.



О них он сообщил во время видеообращения к участникам конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.



"Первое: принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом - закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе: обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", – сказал Э.Блинкен.



Третьим шагом, по его словам, является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.



Госсекретарь назвал четвертым шагом принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.



"И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", – подчеркнул госсекретарь.



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