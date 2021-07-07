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Политика декарбонизации касается не только металлургии – Магомедов

07.07.21 15:14
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Декарбонизация должна проходить в Украине комплексно, с активным участием государства. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он отметил, что с момента, когда Green Deal стала мировым трендом, украинская металлургия стала объектом "демонизации". Гражданские активисты и ряд политических сил попытались взвалить на металлургов всю ответственность за плохую экологию. В парламенте появились такие законодательные инициативы, как законопроект №4167, который пытается загнать национальную промышленность в жесткие рамки декарбонизации.

"Но давайте посмотрим на ситуацию языком цифр и фактов. Доля металлургии в мировых выбросах СО2 составляет всего 5-6%. Большинство технологий для экологической трансформации металлургического производства сегодня находятся лишь на этапе R&D. То есть во всем мире еще не совсем понятно, какие технологии будут наилучшими, самыми доступными и сколько они будут стоить. Но авторы указанного законопроекта дали отрасли 4-6 лет на внедрение НДТМ и ровно ноль государственной помощи", - сказал М.Магомедов.

Нардеп подчеркнул, что зеленая трансформация - это всеобъемлющий процесс, который затрагивает все сферы экономики. "Поэтому не стоит фокусировать внимание только на металлургии. При этом необходимо понимать, что металл является исключительной продукцией. Он составляет основу производства в строительстве недвижимости и инфраструктуры, производстве транспортных средств и машиностроении. Поэтому, когда мы говорим о высоких экологических требованиях к производителям, нужно принять тот факт, что экотрансформация промышленности - общая зона ответственности", - отмечает он.

По мнению М.Магомедова, политика зеленого перехода должна охватывать всю экономику. Чтобы освоить новые методы производства стали, нужна чистая энергия. По прогнозам, к 2050-2070 гг до 70% стали в мире будет производиться в электродуговых печах. Еще часть - с использованием водорода и электролиза. Это увеличит потребление чистой э/э примерно в 4 раза от текущего уровня.

"Вопрос в том, где Украина возьмет такое количество чистой э/э, если власть демонстрирует по отношению к отрасли откровенную враждебность. Сначала были многомиллиардные долги за поставленную э/э, которые государство, несмотря на подписанный меморандум и принятый закон, не спешило гасить. Сегодня новая напасть – идея ввести акциз на зеленую э/э. Это как стимулирование отрасли, только наоборот", - подчеркнул он.

"Украина официально подтвердила, что будет двигаться зеленым курсом. В этом нет альтернатив, ибо только такой курс согласуется с нашими евроинтеграционными устремлениями. Очень важно, чтобы власть перестала создавать искусственные препятствия отдельным отраслям, а начала мыслить стратегически, в масштабах всей экономики", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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